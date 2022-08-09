Латвія попросила в ЄСПЛ дозволу увійти до справи "Україна проти Росії"

Латвія попросила у Європейського суду з прав людини дозволу приєднатися до справи "Україна проти Росії" в якості третьої сторони.

Про це йдеться у заяві МЗС Латвії, пише "Європейська правда".

"Сьогодні, 9 серпня 2022 року, посилаючись на пункт 2 статті 36 Європейської конвенції про захист основоположних прав і свобод (Конвенція), Латвія звернулася до Європейського суду з прав людини з проханням дозволити приєднатися в якості третьої сторони до справи Україна проти Росії", - йдеться у заяві.

Це перший випадок, коли Латвія скористалася своїми правами згідно з пунктом 2 статті 36 Конвенції, щоб вимагати дозволу вступити в міждержавну справу як третя сторона.

Раніше Латвія брала участь як третя сторона в кількох провадженнях, коли ЄСПЛ розглядав індивідуальні заяви щодо ймовірних порушень Конвенції іншими договірними сторонами.

Міждержавні справи подаються відповідно до статті 33 Конвенції, що дозволяє будь-якій договірній стороні Конвенції звертатися до Суду щодо ймовірного порушення положень Конвенції іншою стороною.

Якщо ЄСПЛ дозволить Латвії приєднатися до справи, вона матиме право подати зауваження щодо тлумачення положень Конвенції, які є предметом міждержавного розгляду.

Нещодавно Латвія подала до Секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.

"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ. Деталі у статті - В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.