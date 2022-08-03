У Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном

Представники Росії, України, Туреччини та ООН, що входять до складу Спільного координаційного центру в Стамбулі, завершили інспекцію суховантажного судна RAZONI - першого судна, яке пройшло "зерновим коридором" з Одеси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Anadolu.

фото міноборони Туреччини

Інспекцію було проведено в середу в районі Румеліфенери поблизу Стамбула.

У Міноборони Туреччини повідомили, що судно пройде через турецькі протоки і візьме курс до порту призначення - Тріполі на півночі Лівану.

В оборонному відомстві розповсюдили фотографії роботи групи, яка інспектувала судно під прапором Сьєрра-Леоне протягом півтори години.

Нагадаємо, 2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав вихід першого корабля "днем полегшення для світу".

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.