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В Турции завершили инспекцию первого судна с украинским зерном

Среда, 3 августа 2022, 13:20

Входящие в состав Совместного координационного центра в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН завершили инспекцию сухогруза RAZONI - первого судна, которое прошло по "зерновому коридору" из Одессы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Anadolu.

фото міноборони Туреччини
Фото Минобороны Турции

Инспекция была проведена в среду в районе Румелифенеры близ Стамбула.

В Минобороны Турции сообщили, что судно пройдет через турецкие проливы и возьмет курс в порт назначения – Триполи на севере Ливана.

В оборонном ведомстве распространили фотографии работы группы, которая инспектировала судно под флагом Сьерра-Леоне в течение полутора часов.

Напомним, 2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, которое отправилось в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией.

Утром 1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выход первого корабля "днем облегчения для мира". 

Подробнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Читайте также: Хлебное место: какую роль избрала Турция в "зерновом соглашении" и почему закрывает глаза на действия РФ.

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Война с РФ Турция

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