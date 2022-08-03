ЄС закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху

Євросоюз закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху та повернення сторін до переговорів.

Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз закликає до негайного припинення бойових дій, що розгорнулися між азербайджанськими та вірменськими силами навколо Лачинського коридору та інших місць вздовж лінії зіткнення. На жаль, ці зіткнення вже призвели до людських жертв та поранених", - йдеться у заяві.

Вкрай важливо знизити напруженість, повністю дотримуватися режиму припинення вогню і повернутися за стіл переговорів для пошуку рішень шляхом переговорів, наголосив речник.

Міністерство оборони Азербайджану в середу ввечері підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли заняти кілька висот.

За даними "міністерства оборони" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, близько 14:00 за Києвом азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця". Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.

У 2020 році Нагірний Карабах був у центрі шеститижневої війни, яка забрала життя понад 6500 людей, перш ніж завершилася угодою про припинення вогню за посередництва Росії. Згідно з угодою, Вірменія передала частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила близько 2000 "миротворців" для нагляду за перемир’ям.

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