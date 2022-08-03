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ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Среда, 3 августа 2022, 19:57

Евросоюз призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращению сторон к переговорам.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии столкновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к человеческим жертвам и раненым", - говорится в заявлении.

Крайне важно снизить напряженность, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска решений путем переговоров, подчеркнул спикер.

Министерство обороны Азербайджана в среду вечером подтвердило наступательную операцию в районе Нагорного Карабаха, в результате которой войска смогли занять несколько высот.

По данным "министерства обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской республики, около 14:00 по Киеву азербайджанские подразделения "применили ударные беспилотники, в результате чего смертельно ранен один военнослужащий". Позже там сообщили о ранениях еще восьмерых.

В 2020 году Нагорный Карабах был в центре шестинедельной войны, унесшей жизни более 6500 человек, прежде чем завершилось соглашением о прекращении огня при посредничестве России. Согласно соглашению, Армения передала часть территорий, контролируемых десятилетиями, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.

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Нагорный Карабах Азербайджан Армения

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