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У Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитсадок для дітей біженців з України

Середа, 31 серпня 2022, 08:14

У німецькому Лейпцигу невідомі зловмисники намагалися підпалити дитячий садок, у якому піклуються про дітей біженців з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Інцидент стався у вихідні.

Ймовірно, підпалювачі розлили у вході легкозаймисту рідину, наприклад спирт або бензин, і підпалили її. Проте вогонь не перекинувся на дитсадок "Entdeckerland". Інцидент завершився незначними пошкодженнями дверей.

В результаті підпалу ніхто не постраждав. Напад стався, коли дитячий садок уже закрився, тому діти та вихователі не залишалися в будівлі.

Постраждалий дитячий садок знаходиться лише за 700 метрів від будинку біженців за адресою Liliensteinstrasse 15, який також був атакований із застосуванням запалювальних пристроїв у п’ятницю ввечері. Дві будівлі знаходяться всього за вісім хвилин ходьби.

"Через просторову близькість ми не виключаємо, що між цими двома діями існує зв’язок", — сказали в поліції.

"Зараз ми вивчаємо свідчення свідків, опитуємо місцевих мешканців, шукаємо записи з камер і перевіряємо соціальні мережі" - додали правоохоронці.

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Німеччина

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