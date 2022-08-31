В Лейпциге неизвестные пытались поджечь детсад для детей беженцев из Украины

В немецком Лейпциге неизвестные злоумышленники пытались поджечь детский сад, в котором заботятся о детях беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Вероятно, поджигатели разлили во входе легковоспламеняющуюся жидкость, например спирт или бензин, и подожгли ее. Однако огонь не перекинулся на детсад "Entdeckerland". Инцидент завершился незначительными повреждениями двери.

В результате поджога никто не пострадал. Нападение произошло, когда детский сад уже закрылся, поэтому дети и воспитатели не оставались в здании.

Пострадавший детский сад находится всего в 700 метрах от дома беженцев по адресу Liliensteinstrasse 15, который также был атакован с применением зажигательных устройств в пятницу вечером. Два здания находятся всего за восемь минут ходьбы.

"Из-за пространственной близости мы не исключаем, что между этими двумя действиями существует связь", - сказали в полиции.

"Сейчас мы изучаем свидетельские показания, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети" - добавили правоохранители.