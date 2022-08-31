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У МЗС РФ назвали візове рішення ЄС "пострілом собі в ногу"

Середа, 31 серпня 2022, 19:36

У МЗС Росії назвали рішення ЄС призупинити угоду про спрощений візовий режим "пострілом собі в ногу" та пообіцяли не залишати його без наслідків. 

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Александр Грушко російському пропагандистському агентство "РИА Новости", пише "Європейська правда".

"Порушення, обхід чи вихід ЄС із угоди з Росією про спрощений візовий режим не залишиться без наслідків. Ми самі вирішуватимемо, будуть заходи симетричними, асиметричними чи якимись іншими. Якщо у Брюсселі вирішили вкотре вистрілити собі в ногу - це їхній вибір", - сказав Грушко.

Міністри закордонних справ ЄС на засіданні у Празі у вівторок вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Водночас, ЄС вирішив не вводити загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, серед якиз Угорщина, виступили проти.

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Війна з РФ візи

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