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В МИД РФ назвали визовое решение ЕС "выстрелом себе в ногу"

Среда, 31 августа 2022, 19:36

В МИД России назвали решение ЕС приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме "выстрелом себе в ногу" и пообещали не оставлять его без последствий.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости", пишет "Европейская правда".

"Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы будем сами решать, будут ли меры симметричными, асимметричными или какими-либо другими. Если в Брюсселе решили еще раз выстрелить себе в ногу - это их выбор", - сказал он.

Министры иностранных дел ЕС на заседании в Праге во вторник решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

В то же время, ЕС решил не вводить общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, среди которых Венгрия, выступили против.

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Война с РФ визы

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