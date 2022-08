У ЄС показали, які країни у червні прийняли найбільше українців, що рятуються від війни

Польща, Румунія та Ірландія очолили список країн Євросоюзу, які протягом червня прихистили найбільше українців, що виїхали за кордон через війну - cеред тих країн, щодо яких на момент публікації були відомі дані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у доповіді Євростату.

У Польщі за червень тимчасовий захист отримали понад 60 тисяч українців. На другому місці - Румунія (10 360) та Ірландія (близько 6990). Зазначимо, у звіті немає даних щодо низки країн, у тому числі Німеччини й Чехії, куди їде дуже багато українців, тож після доповнення статистики трійка лідерів може змінитися.

