В ЕС показали, какие страны в июне приняли больше всего украинцев, спасающихся от войны
Польша, Румыния и Ирландия возглавили список стран Евросоюза, которые в течение июня приютили больше украинцев, выехавших за границу из-за войны.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в докладе Евростата.
В июне среди тех стран, по которым есть данные, больше всего украинцев получили временную защиту в Польше (более 60 тысяч). На втором месте – Румыния с 10 360 и Ирландия с 6990. Отметим, в отчете нет данных по ряду стран, в том числе Германии и Чехии, куда едет очень много украинцев, и после дополнения статистики тройка лидеров может измениться.
In June 2022, the countries with the highest number of Ukrainians who received the temporary protection status were:— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 5, 2022
🇵🇱 60 125
🇷🇴 10 360
🇮🇪 6 985
🇧🇬 6 920
More up-to-date numbers on Ukrainians in the EU are available in the latest Eurostat report 👇🏻#StandWithUkraine
Если учитывать количество принятых людей относительно количества собственного населения, то наибольшую долю украинцев приняла Польша (1,6 на тысячу населения), Латвия (1,5 на тысячу населения), Ирландия (1,4 на тысячу) и Литва (1,3 на тысячу).
Количество людей, получающих временную защиту, заметно уменьшилось во всех 19 странах-членах, по которым доступны данные: в Польше - почти на 36 тысяч по сравнению с маем, в Литве - более 13400, в Болгарии - почти 13 тысяч, Румынии – на 10 тысяч.
В целом по состоянию на июнь в Польше статус временной защиты получили 1,2 млн украинцев, в Болгарии – более 118 тысяч, во Франции – почти 65 тысяч, в Литве – почти 49 тысяч, Бельгии – около 48 тысяч, Румынии – около 43,5 тысяч.
Около четверти всех украинцев, обратившихся за временной защитой – дети, из них больше всего – в Польше (26% от общего количества украинцев, получивших защиту в стране). Более 70% украинских детей в ЕС – не старше 14 лет.
Напомним, 2 августа в Киев приезжала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, главной целью визита было обсудить вопросы и проблемы украинцев, получивших временную защиту в странах Евросоюза.
В интервью ЕвроПравде она отметила, что украинки со статусом временной защиты имеют право ездить домой в Украину и после этого возвращаться в ЕС.
В сентябре дети должны пойти в школу в ЕС или вернуться в Украину: интервью еврокомиссара.