В ЕС показали, какие страны в июне приняли больше всего украинцев, спасающихся от войны

Польша, Румыния и Ирландия возглавили список стран Евросоюза, которые в течение июня приютили больше украинцев, выехавших за границу из-за войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в докладе Евростата.

В июне среди тех стран, по которым есть данные, больше всего украинцев получили временную защиту в Польше (более 60 тысяч). На втором месте – Румыния с 10 360 и Ирландия с 6990. Отметим, в отчете нет данных по ряду стран, в том числе Германии и Чехии, куда едет очень много украинцев, и после дополнения статистики тройка лидеров может измениться.

