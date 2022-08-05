Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кремль закликав не чекати на дзвінок Путіна й Макрона: Франція – недружня держава

П'ятниця, 5 серпня 2022, 16:30

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков у п’ятницю прокоментував тривалу перерву в телефонних переговорах президента Франції Емманюеля Макрона з Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"По-перше, Франція – це недружня держава через ті дії, які Франція робить щодо нашої країни. А не зідзвонюються, бо поки вважають, що не настав момент і зараз просто це не потрібно. Якщо виникне така необхідність, то вони зможуть зателефонувати будь-якої хвилини",– сказав Пєсков журналістам під час пресколу.

Президента Франції не раз критикували за телефонні розмови з Путіним уже під час війни в Україні.

Так, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас говорила, що розмови з президентом РФ не мають сенсу, а експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала їх дзвінками терористу.

Після візиту до Києва у червні Макрон заявив, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.

Макрон також визнав, що його спілкування з Владіміром Путіним не дало результату, і після візиту до України він став це особливо відчувати.

Читайте також: Французькі ЗМІ розповіли деталі останнього дзвінка Макрона й Путіна перед вторгненням РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Путін Макрон

Статті

Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ

Росія, яка досі позиціонує себе як "куратор" Південного Кавказу, вже не має достатньо сил підкріпити це на практиці. Слабкістю РФ вже почав активно користуватися Азербайджан.
5 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Глибинна Угорщина: що сусіди думають про українців, російську агресію та режим Орбана

Чи дійсно угорське суспільство у переважній більшості думає так само, як каже та діє Віктор Орбан? Відповідь на це питання дала соціологія.
5 серпня 2022 — Дмитро Тужанський, для Європейської правди

У вересні діти мають піти до школи в ЄС або повернутися до України: інтерв’ю єврокомісара

Єврокомісар Йоганссон: "Ви маєте право з будь-якої причини поїхати до України і повернутися до ЄС. Навіть якщо ви закрили свій статус тимчасового захисту".
4 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда