Польська Amnesty International засудила дії РФ в Україні після скандального звіту організації

Польське представництво міжнародної правозахисної організації Amnesty International через день після виходу її скандального звіту у п’ятницю опублікувало заяву, в якій засудило злочини російської армії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні під назвою "Заява щодо умов документування порушень міжнародного гуманітарного права" наголошується, що Amnesty International "постійно засуджує вторгнення Росії в незалежну Україну і не раз закликало до притягнення російських сил до відповідальності за скоєні воєнні злочини та грубі порушення міжнародного гуманітарного права".

"З перших днів агресії Росії проти України російські війська вчиняють нелюдські напади не лише на окремі цивільні об’єкти, а й на багатомільйонні міста, невеликі містечка та села, часто населені лише мирними жителями. ЗСУ, за підтримки демократичних країн усього світу, включно з Польщею, захищаються від жорстокого і несправедливого нападу, воюючи в нерівних умовах, нав’язаних агресором", – йдеться в заяві.

Amnesty International Polska наголошує, що ключовим у будь-якому збройному конфлікті є захист цивільного населення.

"Незалежність, неупередженість і підкріплення доказами є головними принципами, на яких ґрунтується діяльність нашої організації. Ми знаємо, що в умовах оборонної війни – прямому збройному зіткненні із силами вторгнення – виникають ситуації, в яких близькість бою може ускладнити забезпечення безпеки цивільного населення", – зазначається в заяві.

Далі перераховуються випадки порушень безпеки цивільних: зокрема, цілеспрямовані або хаотичні напади на мирне населення та розстріли цивільного населення російською армією, російські воєнні злочини в Київській області й у Маріуполі, гуманітарні катастрофи, спричинені "регулярними обстрілами, а також облоги міст росіянами.

"Ми відстежуємо порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, де б вони не порушувалися, незалежно від того, хто їх зазнав і хто їх застосовує. Це стосується і війни в Україні", – підсумовується в заяві.

Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International випустила звіт, у якому заявляє, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючись на території шкіл та лікарень.

Український офіс організації після цього оприлюднив коментар, у якому пояснює, що українська команда не була залучена до підготовки звіту та від початку намагалась переконати колег у недопустимості й неповноті такого матеріалу та у підсумку відмовилась перекладати і поширювати його, але до їхньої думки не дослухались.

В Офісі президента після публікації звіту наголосили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що матеріал Amnesty International свідчить про "втрату адекватності" в організації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що такий звіт створює фальшивий баланс між злочинцем і жертвою.