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У Швейцарії знайшли в льодовику рештки літака, що розбився 50 років тому

Субота, 6 серпня 2022, 09:01

У Швейцарії високо в горах випадково виявили рештки малого літака, який розбився у 1968 році.

Як пише "Єврпопейська правда", про це повідомляють французькі й швейцарські ЗМІ, у тому числі AFP.

Уламки літака знайшли туристи серед Алецького льодовика у четвер 4 серпня. 

Поліція згодом оголосила, що це рештки літака Piper Cherokee, який розбився у цьому районі влітку 1968 року.  

На борту літака були троє швейцарців з Цюріха - викладача, лікаря та його сина. Після катастрофи їх знайшли, але технічної можливості спустити вниз рештки літака в умовах такого

складного рельєфу на той час не було. 

Зараз через танення льодовиків гідам довелося змінити маршрут у цьому районі і під час його проходження випадково натрапили на місце, де розбився літак.

Як повідомлялося, льодовики в Альпах цього року можуть втратити найбільшу масу за приблизно 60 років від початку ведення спостережень за ними.

Через танення льодовика Теодул в Альпійських горах поступово зміщується кордон між Італією і Швейцарією, внаслідок чого виникла суперечка про місцеперебування італійського гірського будиночка.

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Швейцарія

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