У Швейцарії знайшли в льодовику рештки літака, що розбився 50 років тому

У Швейцарії високо в горах випадково виявили рештки малого літака, який розбився у 1968 році.

Як пише "Єврпопейська правда", про це повідомляють французькі й швейцарські ЗМІ, у тому числі AFP.

Уламки літака знайшли туристи серед Алецького льодовика у четвер 4 серпня.

Sur la Konkordiaplatz (place de la Concorde), un lieu-dit du célèbre glacier à cheval entre Berne et le Valais, une épave d’avion a été découverte à cause de la fonte des glaces. https://t.co/26mgDNmZfz — 20 minutes (@20minutesOnline) August 5, 2022

Поліція згодом оголосила, що це рештки літака Piper Cherokee, який розбився у цьому районі влітку 1968 року.

На борту літака були троє швейцарців з Цюріха - викладача, лікаря та його сина. Після катастрофи їх знайшли, але технічної можливості спустити вниз рештки літака в умовах такого

складного рельєфу на той час не було.

Зараз через танення льодовиків гідам довелося змінити маршрут у цьому районі і під час його проходження випадково натрапили на місце, де розбився літак.

Як повідомлялося, льодовики в Альпах цього року можуть втратити найбільшу масу за приблизно 60 років від початку ведення спостережень за ними.

Через танення льодовика Теодул в Альпійських горах поступово зміщується кордон між Італією і Швейцарією, внаслідок чого виникла суперечка про місцеперебування італійського гірського будиночка.