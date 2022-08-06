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В Швейцарии нашли в леднике останки разбившегося 50 лет назад самолета

Суббота, 6 августа 2022, 09:01

В Швейцарии высоко в горах случайно обнаружили останки разбившегося в 1968 году легкого самолета.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают французские и швейцарские СМИ, в том числе AFP.

Обломки самолета обнаружили туристы среди Алецкого ледника в четверг 4 августа.

Полиция позже объявила, что это останки самолета Piper Cherokee, разбившегося в этом районе летом 1968 года.

На борту были трое швейцарцев из Цюриха – преподаватель, врач и его сын. После крушения их нашли, но технической возможности спустить вниз остатки самолета в условиях такого сложного рельефа тогда не было.

Сейчас из-за таяния ледников гидам пришлось изменить маршрут в этом районе и во время его прохождения случайно наткнулись на место, где разбился самолет.

Как сообщалось, ледники в Альпах в этом году могут потерять наибольшую массу примерно за 60 лет от начала ведения наблюдений за ними.

Из-за таяния ледника Теодул в Альпийских горах постепенно смещается граница между Италией и Швейцарией, в результате чего возник спор о местонахождении итальянского горного домика.

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Швейцария

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