Німеччині загрожує поширення небезпечних екзотичних хвороб через зміну клімату

Директор Інституту імені Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер заявив про можливе поширення екзотичних інфекційних захворювань у Німеччині через зміни клімату.

Про це йдеться в публікації DW, пише "Європейська правда".

Зміни клімату призводять до "розширення місць проживання комарів та кліщів, які можуть бути носіями вірусної, бактеріальної та паразитарної інфекції", сказав Вілер в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

Глава RKI попередив, що лікарі мають особливо уважно реагувати на симптоми інфекційних захворювань, які зазвичай виникали лише після подорожей до спекотних країн.

Як приклади він навів лихоманку Зіка, лихоманку Денге або лихоманку Західного Нілу.

Крім того, Вілер не відкинув появи в Німеччині малярії, яку викликають плазмодії.

Поширення вірусів у комарів залежить від температури, тому тривалі періоди спеки підвищують ймовірність зараження після комариного укусу, пояснив він.

Експерт Вільної демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я Ендрю Ульман також очікує, що через спричинене потеплінням поширення кліщів і комарів у Німеччині та інших європейських країнах все частіше з'являтимуться хвороби, "які раніше були невідомі в наших кліматичних регіонах".

Як повідомлялося, льодовики в Альпах цього року можуть втратити найбільшу масу за приблизно 60 років від початку ведення спостережень за ними.



