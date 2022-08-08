Германии грозит распространение опасных экзотических заболеваний из-за изменения климата

Директор Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер заявил о возможном распространении экзотических инфекционных заболеваний в Германии из-за изменения климата.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

Изменения климата приводят к "расширению мест обитания комаров и клещей, которые могут являться носителями вирусной, бактериальной и паразитарной инфекции", сказал Вилер в интервью изданием медиагруппы Funke.

Глава RKI предупредил, что врачи особенно внимательно реагируют на симптомы инфекционных заболеваний, которые обычно возникали только после путешествий в жаркие страны.

В качестве примеров он привел лихорадку Зика, лихорадку Денге или лихорадку Западного Нила.

Кроме того, Вилер не исключил появления в Германии малярии, которую вызывают плазмодии.

Распространение вирусов у комаров зависит от температуры, поэтому длительные периоды жары повышают вероятность заражения от комариного укуса, пояснил он.

Эксперт Свободной демократической партии Германии по вопросам здравоохранения Эндрю Ульман также ожидает, что из-за вызванного потеплением распространения клещей и комаров в Германии и других европейских странах все чаще будут появляться болезни, "ранее неизвестные в наших климатических регионах".

Как сообщалось, ледники в Альпах в этом году могут потерять наибольшую массу примерно за 60 лет от начала ведения наблюдений за ними.