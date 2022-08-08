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Рух швидкісних потягів між Мадридом і Барселоною зупинили через крадіжку кабелю

Понеділок, 8 серпня 2022, 11:22

У понеділок оператор іспанської залізниці Renfe тимчасово зупинив рух швидкісного потяга між Мадридом і Барселоною через крадіжку кабелю живлення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Системи сигналізації на залізниці спрацювали близько 2.30 ночі в понеділок.

Техніки з компанії-менеджера залізничної інфраструктури Adif відправилися до різних точок маршруту та виявили розрізи волоконно-оптичних кабелів на двох коліях між Л'Арбоц і Ла-Побла в Монторні. Загалом, за попередніми оцінками, було викрадено близько 600 метрів оптоволоконного кабелю.

Поліція Каталонії заарештувала 19-річного юнака, пов'язаного з пограбуванням у муніципалітеті Санта-Оліва (Таррагона). Повідомляється, що він чинив опір.

Техніки Adif працюють над якнайшвидшим вирішенням інциденту. В якості альтернативи пасажирам запропонували потяги інших операторів.

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Іспанія інциденти

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