Низький рівень води у Рейні призвів до обмежень у судноплавстві в Німеччині

Рівень води в Рейні в Німеччині знизився через суху і спекотну погоду, через що вантажні судна не можуть плавати повністю завантаженими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Мілководдя створює проблеми для судноплавства по всій довжині річки у Німеччині. Рейн є одним із ключових каналів, що з’єднує промислові центри Німеччини з портами Північного моря, з яких продукція експортується на світові ринки.

Вантажне судноплавство річкою продовжується, але іноді судна змушені ходити на три чверті порожніми. Цього тижня також прогнозується спекотна та суха погода.

Низький рівень води в Рейні вплине на виробництво двох великих вугільних електростанцій Німеччини протягом наступного місяця.

Хімічна група BASF заявила в п’ятницю, що не може виключити скорочення виробництва, якщо низький рівень води порушить логістику.

Органи судноплавства не закривають річку під час маловоддя, залишаючи операторам суден вирішувати, коли зупинятися. Рейн є важливим транспортним шляхом для товарів, включаючи зерно, хімічні речовини, мінерали, вугілля та нафтопродукти, включаючи мазут.

Німецькі компанії зіткнулися з проблемами з поставками і виробництвом у 2018 році після того, як посуха і спека призвели до надзвичайно низького рівня води в Рейні.

Як повідомлялося, на тлі екстремальної спеки у найдовшій річці Європи – Дунаї – рівень води впав до критично низького рівня, загрожуючи судноплавству.