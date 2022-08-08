У Раді не виключають проведення тижнів євроінтеграційної діяльності

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає, що український парламент зможе визначати тижні для розгляду та ухвалення євроінтеграційних законопроєктів.

Про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок, передає "Європейська правда".

"Обов'язково ми проводитимемо такі систематизовані тематичні пленарні засідання Верховної Ради, які будуть присвячені виключно євроінтеграційним законопроєктам. Буде це день, тиждень чи інший формат, визначимося залежно від готовності законопроєктів. Спочатку, гадаю, ми можемо обійтися і спеціальними засіданнями, а потім, коли законопроєкти вже будуть напрацьовані та пройдуть усі необхідні експертизи, можуть бути дні та навіть тижні євроінтеграційної діяльності парламенту", - сказав він.

Раніше Стефанчук заявляв про намір раз на місяць проводити у парламенті дні розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Також спікер заявив, що Верховна Рада та Кабінет міністрів напрацювали процедуру підготовки євроінтеграційних законопроєктів, згідно з якою до 29 серпня ці документи мають містити спеціальні таблиці відповідності директивам та регламенту Європейського Союзу.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року.