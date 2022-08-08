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Поліція Латвії більше не охоронятиме російські консульства

Понеділок, 8 серпня 2022, 14:44

Поліція Латвії більше не охоронятиме генеральні консульства Російської Федерації в Даугавпілсі та Лієпаї.

Про це пише латвійський портал LMS, повідомляє "Європейська правда".

Дипломатичних працівників цих консульств оголошено в Латвії небажаними особами.

У квітні було вирішено відкликати згоду працювати цих генеральних консульств, в такий спосіб, закривши консульські представництва РФ. Всім вигнаним співробітникам потрібно було залишити країну до 30 квітня.

На початку квітня міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич повідомив, що з огляду на воєнні злочини армії Російської Федерації в Україні Латвія звужує дипломатичні відносини з Росією, закривши її генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Тоді ж було ухвалено рішення про висилку 13 російських дипломатів.

Нагадаємо, посольство Латвії у Росії зупинило на невизначений термін видачу всіх віз для громадян Росії, з єдиним винятком.

Латвія також призупинила дію міжурядової угоди з Росією про економічне співробітництво.

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Латвія

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