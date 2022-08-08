Італія розпочала кампанію вакцинації проти мавпячої віспи

Італія почала кампанію вакцинації проти віспи мавп у понеділок, оскільки кількість випадків в країні зросла.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я, Італія повідомила про 545 випадків захворювання. Кампанія вакцинації почалася більш ніж через місяць після інших країн, де зафіксовано більшу кількість випадків, включаючи Сполучені Штати, Великобританію та Іспанію.

Перші дози будуть введені в лікарні Спалланцані в Римі. На вакцинацію записані вже 200 людей, які будуть вакциновані з понеділка, а також є 600 запитів на бронювання.

Використовуватиметься препарат Jynneos, вакцина проти натуральної віспи, виготовлена ​​Bavarian Nordic і схвалена Європейським агентством з лікарських засобів для захисту від мавпячої віспи, повідомили в лікарні.

У четвер також розпочнуть щеплення у Мілані. Перший випадок в Італії зафіксували 20 травня. Наразі планів щодо масових щеплень немає.

Вірус продовжує в основному передаватись серед чоловіків-геїв і бісексуалів під час нинішнього спалаху, що поширюється за межі ендемічних країн, який почався в травні.

Мавпяча віспа поширюється переважно при тісному контакті, викликає гнійні виразки та симптоми, схожі на грип, і рідко призводить до летального результату. У світі за межами країн, де зазвичай поширюється хвороба, зареєстровано 26 500 випадків.

У липні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила віспу мавп "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння", що є найвищим рівнем небезпеки.

Нагадаємо, у Франції органи охорони здоров’я рекомендують щеплення від мавпячої віспи для людей з груп, у яких ризик заразитися хворобою вважається більш високим.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Іспанії підтвердило другу за два дні смерть людини, пов’язану з мавпячою віспою.