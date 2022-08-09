У Литві розбився літак, є загиблі

Департамент поліції Литви повідомив, що ввечері 8 серпня, у Каунаському районі, неподалік шосе Via Baltika, біля села Арманішке розбився надлегкий літак BRM Aero Bristell.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Після гасіння пожежі всередині літака було виявлено тіла чоловіків 1951 і 1985 р.н., що сильно обгоріли У зв'язку з інцидентом розпочато розслідування.

Про аварію BRM Aero Bristell рятувальникам повідомив випадковий перехожий: він помітив, як літак упав у поле і відразу ж загорівся. Отримавши повідомлення, пожежники, медики та співробітники поліції негайно виїхали на місце події.

За даними Delfi, загинули двоє чоловіків, один із яких був інструктором, а інший — пілотом, який мав ліцензію на керування надлегкими літальними апаратами.