У Єврокомісії не коментують потенційне припинення видачі туристичних віз росіянам

У Єврокомісії заявили, що готові обговорювати подальші санкції проти РФ у разі такої потреби, але не коментують можливе припинення видачі туристичних віз росіянах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила представниця Єврокомісії Аріанна Подеста під час брифінгу у Брюсселі.

"Щодо запровадження санкцій, то це компетенція держав-членів. Ми вже ухвалили шість пакетів санкцій і ми завжди казали, що готові піти далі, якщо виникне така потреба. Але в даному питанні у нас нема конкретного коментаря щодо можливих майбутніх санкцій", - сказала вона.

За словами представниці Єврокомісії, зупинка видачі туристичних віз є гіпотетичним сценарієм, і вона не хоче спекулювати з цього приводу.

Нагадаємо, прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.