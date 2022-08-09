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Журналіст із Литви, який збирав кошти на Bayraktar, отримав відзнаку ГУР Міноборони

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Вівторок, 9 серпня 2022, 21:20

Литовський журналіст Андрюс Тапінас, відомий як ініціатор кампанії зі збору коштів у Литві для придбання турецького безпілотника Bayraktar та іншої зброї для українських Збройних Сил, отримав відзнаку Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ГУР МО.

"Написане моє прізвище, але ця медаль усім нам – хто пожертвував, поширював, підтримував, організував і намагався зробити так, щоб українська розвідка мала гостріші електронні очі. Ми будемо продовжувати це робити і не втомимося! Слава Україні!" –прокоментував Тапінас.

З фото випливає, що литовець отримав відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України" ІІ ступеня.

Нагадаємо, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника.

Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.

Надихнувшись прикладом Тапінаса, в Україні фонд Сергія Притули організував збір на три "Байрактари", який закрили за три дні, зібравши кошти майже на чотири безпілотники. Компанія "Байкар" і цього разу заявила, що передасть три безпілотники безоплатно. 

Після цього аналогічні кампанії зі збору коштів на Bayraktar ініціювали в Норвегії, Польщі та Канаді.

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