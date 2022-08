Журналіст із Литви, який збирав кошти на Bayraktar, отримав відзнаку ГУР Міноборони

Литовський журналіст Андрюс Тапінас, відомий як ініціатор кампанії зі збору коштів у Литві для придбання турецького безпілотника Bayraktar та іншої зброї для українських Збройних Сил, отримав відзнаку Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ГУР МО.

"Написане моє прізвище, але ця медаль усім нам – хто пожертвував, поширював, підтримував, організував і намагався зробити так, щоб українська розвідка мала гостріші електронні очі. Ми будемо продовжувати це робити і не втомимося! Слава Україні!" –прокоментував Тапінас.

Extremely proud to receive this medal from Ukrainian intelligence.



But despite my name on it - it belongs to everyone who chipped in, supported, organized and made sure that Ukrainian intelligence would be provided with more eyes in the sky tp help them out.



We won’t tire! pic.twitter.com/REdNiMQ8yk