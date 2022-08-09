У Швейцарії гетеропарі не дозволили зареєструвати цивільне партнерство, як гомосексуалам

Суд швейцарського міста Цюрих відмовив у позові гетеропарі, яка назвала дискримінацію відмову зареєструвати їхні відносини як цивільне партнерство – воно в країні доступне для гомосексуальних пар замість шлюбу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tages Anzeiger.

51-річний чоловік і його 47-річна партнерка разом виховують трьох дітей. У січні 2021 року пара подала заявку до відділу реєстрації актів громадянського стану Цюриха з проханням узаконити їхні відносини як цивільне партнерство.

Спершу установа назначила зустріч для пари, але потім скасувала її, коли виявила, що пара не є гомосексуальною. Там пояснили це тим, що цивільне партнерство – це форма легалізації відносин виключно для гомосексуалів.

Пара вирішила, що її дискримінували, й подала скарги до муніципальної влади та адміністративного суду кантону Цюрих. Вони пояснили, що прагнуть узаконити відносини на рівні шлюбу, але при цьому не хочуть його укладати.

Суд ухвалив, що заборона для гетеропари укладати цивільне партнерство не є дискримінацією, оскільки вони можуть укласти шлюб, а у плані прав та обов’язків відмінностей між ними не так і багато.

Невідомо, чи уклала пара потім шлюб, але їй довелося сплатити 2120 швейцарських франків судового збору. А питання цивільних партнерств у країні більше не є актуальним, адже з 1 липня там дозволили укладати шлюби всім парам незалежно від статі.