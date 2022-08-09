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Domino’s Pizza пішла з "батьківщини піци" Італії

Вівторок, 9 серпня 2022, 23:00

Американська мережа піцерій Domino’s Pizza остаточно пішла з Італії, не витримавши конкуренції: компанія закрила 29 останніх відділень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Domino’s зайшла на італійський ринок у 2015 році через франчайзинговий договір із місцевою компанією. Вона планувала закріпитися за рахунок швидкої доставки й більш американського асортименту.

Але на тлі пандемії коронавірусу, коли заклади були змушені закритися й готувати тільки навинос, італійські виробники піци уклали договори із сервісами доставки.

Як наслідок, з 2020 року Domino’s була змушена відмовитися від планів відкрити 880 точок в Італії. Пізніше через значні борги (10,6 мільйона євро на кінець 2020-го) франчайзі був змушений подати до суду, вимагаючи захисту від кредиторів.

З 29 липня доставка Domino’s в Італії не працює. Це рішення здивувало багатьох клієнтів компанії, які соцмережах просили пояснень для несподіваного припинення роботи мережі.

Нагадаємо, у 2017 році ЮНЕСКО визнала приготування неаполітанської піци об’єктом нематеріальної спадщини.

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Італія

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