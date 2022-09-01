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Українські військові отримають зимову форму та одяг від Данії

Четвер, 1 вересня 2022, 19:57

Данія вирішила поставити військову форму та зимовий одяг для українських захисників.

Про це повідомила пресслужба ОП за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського і глави МЗС Данії, повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі Зеленський подякував уряду та прем’єр-міністру Данії за політичну, фінансову та збройну підтримку України під час війни.

Він відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

"Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку доволі швидку реакцію", – сказав Зеленський.

Президент наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо РФ і подякував за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

Як повідомлялося, Україна та Данія під час візиту глави МЗС Єппе Кофода до Києва обговорили нові поставки озброєння.

У серпні Данія приєдналася до країн, які надсилають інструкторів для навчання для українських військових у Британії.

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Данія Зеленський

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