Українські військові отримають зимову форму та одяг від Данії
Данія вирішила поставити військову форму та зимовий одяг для українських захисників.
Про це повідомила пресслужба ОП за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського і глави МЗС Данії, повідомляє "Європейська правда".
На зустрічі Зеленський подякував уряду та прем’єр-міністру Данії за політичну, фінансову та збройну підтримку України під час війни.
Він відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.
"Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку доволі швидку реакцію", – сказав Зеленський.
Президент наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо РФ і подякував за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
Як повідомлялося, Україна та Данія під час візиту глави МЗС Єппе Кофода до Києва обговорили нові поставки озброєння.
У серпні Данія приєдналася до країн, які надсилають інструкторів для навчання для українських військових у Британії.