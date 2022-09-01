Украинские военные получат зимнюю форму и одежду от Дании

Дания решила поставить военную форму и зимнюю одежду для украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба ОП по итогам встречи президента Владимира Зеленского и главы МИД Дании, сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил правительство и премьер-министра Дании за политическую, финансовую и вооруженную поддержку Украины во время войны.

Он отметил снабжение Данией военной формой и зимней одеждой украинских защитников.

"Хочу вас поблагодарить за эту поддержку и такую ​​достаточно скорую реакцию", – сказал Зеленский.

Президент отметил важность поддержки со стороны Дании санкционной политики в отношении РФ и поблагодарил за согласие присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области, пострадавших в результате российских обстрелов.

Как сообщалось, Украина и Дания во время визита главы МИД Еппе Кофода в Киев обсудили новые поставки вооружения.

В августе Дания присоединилась к странам, которые прислали инструкторов для обучения украинских военных в Британии.