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Регулятор ЄС схвалив дві вакцини проти "Омікрону"

Четвер, 1 вересня 2022, 21:02

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у четвер рекомендувало затвердження двох вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech та Moderna, адаптованих під новий варіант "Омікрону" BA.1.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз EMA.

Зазначається, що вакцини адаптовані на основі оригінальних, уже схвалених до використання в ЄС. Такі препарати дозволяють забезпечити кращий захист від нових варіантів коронавірусу й покликані підтримувати оптимальний рівень захисту проти COVID-19 з розвитком вірусу.

Проаналізовані ЕМА дослідження виявили, що вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna забезпечують сильну імунну відповідь на варіант "Омікрону" ВА.1 та оригінальний варіант SARS-CoV-2 в раніше вакцинованих людей.

Побічні ефекти після введення препаратів відповідали тим, що спостерігалися у випадку оригінальних вакцин, і були нетривалими, що дало медичному регулятору ЄС підстави говорити про безпечність вакцин.

Наразі ЕМА також аналізує безпечність та ефективність вакцин, адаптованих до варіантів "Омікрону" ВА.4 і ВА.5.

Рішення регулятора ЄС є лише рекомендацією, на основі якої національні регулятори держав-членів можуть дозволити застосування нових вакцин.

Раніше Велика Британія схвалила вакцину Moderna від COVID-19, яка націлена як на оригінальний штам, так і на варіант "Омікрон", ставши першою у світі країною, що зробила це.

Нагадаємо, єврокомісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля COVID-19, і закликала прискорити вакцинацію вразливих груп населення.

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Коронавірус

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