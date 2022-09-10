Швейцарія планує побудувати ядерний могильник на кордоні з Німеччиною

Швейцарія хоче побудувати сховище для своїх ядерних відходів на кордоні з Німеччиною, за кілька кілометрів на південь від німецького муніципалітету Гогентенген.

Про це повідомив речник Національного кооперативу з утилізації радіоактивних відходів (Nagra) Патрік Штудер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На вибір було ще два місця, які також дуже близько до німецького кордону.

Речниця Федерального відомства енергетики Швейцарії підтвердила, що сховище буде побудовано в Nördlich Lägern. З 2050 року там глибоко під землею повинні зберігатися ядерні відходи, включно з високорадіоактивними паливними елементами атомних електростанцій.

Вибраний регіон на північ від Лангерна частково знаходиться в межах видимості міста Гогентенген у Баден-Вюртемберзі. "Необхідний термін зберігання становить близько 200 000 років для відходів високої активності та близько 30 000 років для відходів низької та середньої активності", — йдеться на веб-сайті Nagra.

Зокрема, йдеться про 9300 кубометрів високоактивних радіоактивних відходів та 72 тисячі кубометрів низько- та середньоактивних радіоактивних відходів. Вони походять від колишніх п’яти швейцарських атомних електростанцій, а також від медицини та промисловості. Чотири атомні електростанції ще працюють.

Прикордонні німецькі громади в першу чергу хвилюють питання забезпечення питною водою. "У нас скрізь є фонтани з питною водою, поруч є Ааре та Рейн. Питання захисту питної води викликає серйозне занепокоєння населення", – каже Мартін Штайнебруннер з німецького Координаційного офісу швейцарського глибоководного сховища (DKST) регіональної асоціації Hochrhein-Bodensee.

Поки що незрозуміло, де буде відбуватися пакування для остаточного зберігання. Зараз відходи знаходяться в тимчасовому сховищі ядерних відходів у Вюренлінгені, приблизно за 15 кілометрів на південь від німецького муніципалітету Вальдсхут-Тінген.

Nagra має намір подати заявку на планування до 2024 року. Потім уряд приймає рішення про схвалення, а парламент має схвалити резолюцію. Однак у Швейцарії можна провести референдум. Ймовірно, це відбудеться не раніше 2031 року. Якщо рішення не буде відхилено, тоді розпочнеться будівництво. Багаторічне розміщення почнеться приблизно в 2050 році. Потім за могильником будуть спостерігати протягом кількох десятиліть. Близько 2125 року він буде остаточно запечатаний, а конструкції на поверхні – демонтовані.