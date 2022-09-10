Швейцария планирует построить ядерный могильник на границе с Германией

Швейцария хочет построить хранилище для своих ядерных отходов на границе с Германией, в нескольких километрах к югу от немецкого муниципалитета Гогентенген.

Об этом сообщил представитель Национального кооператива по утилизации радиоактивных отходов (Nagra) Патрик Штудер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На выбор было еще два места, которые тоже очень близки к немецкой границе.

Представитель Федерального ведомства энергетики Швейцарии подтвердила, что хранилище будет построено в Nördlich Lägern. С 2050 года там глубоко под землей должны храниться ядерные отходы, включая высокорадиоактивные топливные элементы атомных электростанций.

Выбранный регион к северу от Лангерна частично находится в пределах видимости города Гогентенген в Баден-Вюртемберг. "Необходимый срок хранения составляет около 200 000 лет для отходов высокой активности и около 30 000 лет для отходов низкой и средней активности", - говорится на веб-сайте Nagra.

В частности, речь идет о 9300 кубометров высокоактивных радиоактивных отходов и 72 тысячах кубометров низко- и среднеактивных радиоактивных отходов. Они произошли от бывших пяти швейцарских атомных электростанций, а также медицины и промышленности. Четыре атомных электростанции еще работают.

Пограничные германские общины в первую очередь волнуют вопросы обеспечения питьевой водой. "У нас везде есть фонтаны с питьевой водой, рядом есть Ааре и Рейн. Вопрос защиты питьевой воды вызывает серьезную обеспокоенность населения", – говорит Мартин Штайнебруннер из немецкого Координационного офиса швейцарского глубоководного хранилища (DKST) региональной ассоциации Hochrhein-Bodensee.

Пока неясно, где будет происходить упаковка для окончательного хранения. Сейчас отходы находятся во временном хранилище ядерных отходов в Вюренлингене, примерно в 15 километрах к югу от немецкого муниципалитета Вальдсхут-Тинген.

Nagra намерена подать заявку на планирование до 2024 года. Затем правительство принимает решение об одобрении, а парламент должен одобрить резолюцию. Однако в Швейцарии можно провести референдум. Вероятно, это произойдет не раньше 2031 года. Если решение не будет отклонено, начнется строительство. Многолетнее размещение начнется примерно в 2050 году. Затем за могильником будут наблюдать несколько десятилетий. Около 2125 года он будет окончательно запечатан, а конструкции на поверхности – демонтированы.