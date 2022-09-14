Головний дипломат ЄС: наша стратегія проти Росії працює, потрібно продовжувати

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що обрана союзниками стратегія реагування на війну РФ проти України працює і її варто дотримуватися далі.

Про це він пише у статті, опублікованій у Project Syndicate.

Боррель відзначає, що війна увійшла в нову фазу - українська армія здійснила вражаючий контрнаступ, і хоча остаточно не ясно, яким масштабним він буде далі, вже зрозуміло, що стратегічний баланс сил змістився.

Дипломат зауважує, що ЄС повністю мобілізувався для вирішення енергетичної кризи з непоганими результатами: сховища заповнені на понад 80% з випередженням графіку, є домовленість про зменшення споживання газу в холодну пору року та заходи для підтримки споживачів на тлі рекордних цін, у координації з Групою семи та іншими партнерами обговорюється встановлення граничної ціни на російську нафту.

Також, пише Боррель, Захід допомагає країнам "глобального Півдня" подолати наслідки російської агресії, які відобразились на їхньому становищі.

"Загалом стратегія працює. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну, тиснути на Росію санкціями та солідарно допомагати нашим партнерам у всьому світі", - наголошує Жозеп Боррель.

Він окремо наголошує на історичному рішенні ЄС відмовлятися від російських енергоресурсів.

"Кремль порушив контракти, різко зменшивши обсяги експорту газу і в процесі цього дестабілізувавши ринки. Здатність до такого шантажу може виглядти силою РФ, але у кіневому результаті це програшна стратегія. Всупереч поширеним уявленням, Росія не може легко знайти заміну європейському ринку, тому що більшість газотранспортної інфраструктури націлені саме на Європу. Зміна потоків газу до таких країн як Китай - це про роки роботи і мільярдні витрати", - зазначає дипломат.

Він визнає, що де-факто Росія виграла від рекордного зростання ціни на газ, проте це не означає, що європейські санкції не працюють. "Треба почекати повний ефект рішення Європи припинити імпорт енергоносіїв з Росії. Поки що Європа заборонила лише імпорт вугілля та зменшила обсяги закупівлі нафти", - нагадує Боррель.

Боррель зазначає, що експорт російського вугілля нещодавно досяг мінімуму з часу, коли Путін почав повномасштабну війну - і це свідчить, що знайти інших покупців на нього не вдається. Схожим чином після оголошення ЄС про скорочення імпорту російської нафти на 90% до кінця року ціни на нафту почали знижуватися. На додачу, РФ буде втрачати прибутки, якщо і далі скорочуватиме обсяги постачання газу до Європи.

Дипломат наголошує, що Європа, зменшуючи залежність від російських енергоносіїв, збільшує власну безпеку та звільняється від застарілого переконання, що економічна взаємозалежність автоматично має сприяти зменшенню політичної напруги - тому що зараз це, навпаки, використовується як зброя. ЄС, пише він, має залишатися відкритою економікою, але з запобіжниками для стійкості та диверсифікації.

Він також нагадує, що увесь російський ВПК дуже залежав від доступу до західних технологій, особливо найсучасніша зброя, а злитий внутрішній документ уряду РФ свідчить, що з проблемами зіткнуться й багато інших сфер економіки які залежали від імпортованих матеріалів, аж до проблем з виготовленням SIM-карток.

Боррель наголошує, що самих санкцій для поразки агресора недостатньо, і тому ЄС надає Україні велику економічну, військову допомогу та працює над навчальною місією для підготовки українських військових.

"Війна ще не закінчилася, у режиму Путіна ще є деякі карти. Але з нинішньою стратегією Заходу у Кремля майже немає шансів змінити ситуацію на свою користь. Час та історія на боці українців - доки ми будемо триматися обраної стратегії", - підсумовує Жозеп Боррель.

Як повідомлялося, американський генерал у відставці Бен Ходжес підняв питання про необхідність готуватися до потенційного розпаду РФ, щоб цей процес не застав Захід зненацька.