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У Фінляндії арештували активи росіян на 189 млн євро, за літо сума зросла вдвічі

Четвер, 15 вересня 2022, 07:14

Влада Фінляндії наклала арешт на активи росіян, що потрапили під санкції, на суму близько 189 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на фінський телеканал MTV Uutiset.

За даними Служби судових приставів, арешти стосуються кількох десятків організацій, включених до списку санкцій ЄС. Нині діє двісті різних видів тимчасової чи постійної конфіскації.

"Розслідування судових приставів просувалися і продовжуватимуться. Це завдання є довгостроковим і складним. Крім того, до списку санкцій ЄС внесено нових фігурантів", - пояснив фахівець із взаємодії Акі Віртанен зі Служби стягнення.

До списку конфіскованого майна входить велика кількість нематеріальних активів, таких як дебіторська заборгованість, акції та кошти на рахунках.

Також було конфісковано цілі об'єкти нерухомості, різноманітну промислову сировину та транспортні засоби.

Посилаючись на положення про конфіденційність, влада не розкриває подробиці окремих арештів чи осіб, у яких було вилучено майно.

На початку літа було підраховано, що Фінліндія наклала арешт на російську власність на суму близько 80 мільйонів євро. Таким чином, за літо сума збільшилася більш ніж удвічі.

Нагадаємо, у латвійських банках заморожено близько 80 млн євро через санкції, введені проти Росії через війну в Україні.

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Фінляндія санкції Війна з РФ

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