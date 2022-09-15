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В Финляндии арестовали активы россиян на 189 млн евро, за лето сумма выросла вдвое

Четверг, 15 сентября 2022, 07:14

Власти Финляндии наложили арест на активы подпавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финский телеканал MTV Uutiset.

По данным Службы судебных приставов, аресты касаются нескольких десятков организаций, включенных в санкционный список ЕС.

В настоящее время действует двести различных видов временной или постоянной конфискации.

"Расследования судебных приставов продвигались и будут продолжаться. Эта задача является долгосрочной и сложной. Кроме того, в санкционный список ЕС внесены новые фигуранты", - пояснил специалист по взаимодействию Аки Виртанен из Службы взыскания.

В список конфискованного имущества входит большое количество нематериальных активов, таких как дебиторская задолженность, акции и денежные средства, находящиеся на счетах.

Также были конфискованы целые объекты недвижимости, различное промышленное сырье и транспортные средства.

Ссылаясь на положения о конфиденциальности, власти не раскрывает подробности отдельных арестов или лиц, у которых было изъято имущество.

В начале лета было подсчитано, что государство наложило арест на российскую собственность на сумму около 80 миллионов евро. Таким образом, за лето сумма увеличилась более чем в два раза.

Напомним, в латвийских банках заморожено около 80 млн евро из-за санкций, введенных против России из-за войны в Украине.

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Финляндия санкции Война с РФ

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