У Румунії розпочалися навчання НАТО Justice Eagle

У Румунії розпочалися військові навчання НАТО Justice Eagle за участі союзників з Франції, Нідерландів, Польщі, Португалії та США.

Про це повідомляє Міноборони Румунії, пише "Європейська правда".

"Близько 700 румунських солдатів багатонаціональної бригади "Південний Схід" та союзники з Франції, Нідерландів, Польщі, Португалії та Сполучених Штатів Америки, з більш ніж 80 одиницями техніки, беруть участь у період з 12 по 23 вересня у спільних навчаннях Justice Eagle 22", – йдеться у повідомленні.

Навчання відбуваються у навчальному бойовому центрі, розташованому у комуні Смардан на сході Румунії.

У Міноборони зазначили, що метою навчань НАТО є збільшення "оперативної сумісності та взаємної довіри між союзниками шляхом проведення навчань із військами у польових умовах, а також тактичних бойових стрільб".

Нагадаємо, фінські, норвезькі та американські військові пілоти проводять спільні навчання у Норвегії.