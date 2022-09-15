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Трасс проведе зустріч з Байденом перед похороном королеви - The Times

Четвер, 15 вересня 2022, 08:55

Прем’єрка Британії Ліз Трасс, яка вступила на посаду минулого тижня, проведе особисті переговори з президентом США Джо Байденом та, можливо, іншими світовими лідерами, які зберуться в Лондоні на похорон королеви Єлизавети ІІ в понеділок.

Про це повідомило видання The Times у четвер, пише "Європейська правда".

Трасс також може зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном та з іншими ключовими союзниками, такими як прем’єр-міністри Австралії та Канади.

Даунінг-стріт і міністерство закордонних справ прагнули наголосити, що цей захід не використовуватиметься для дипломатичних зусиль, незважаючи на присутність у столиці понад 100 глав держав. Переговорам не буде приділено центральну увагу,  повідомило видання з посиланням на джерело.

Похорон королеви Єлизавети ІІ відбудеться в Лондоні 19 вересня, і безліч світових лідерів, членів королівської сім'ї та інших високопосадовців вже заявили про свою участь.

Нагадаємо, Британія зіткнулася з дипломатичною реакцією на організацію VIP-поїздок на похорон королеви, і кілька світових лідерів вимагають спеціального дозволу прибути на офіційних автомобілях.

14 вересня труна з тілом королеви Великої Британії Єлизавети ІІ прибула до Вестмінстерського палацу – наступні дні усі охочі матимуть змогу попрощатися з покійною монархинею.

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Велика Британія США Байден

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