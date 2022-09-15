Лідери країн не хочуть їхати автобусами на похорон Єлизавети II, вимагають виключень - ЗМІ

Велика Британія зіткнулася з дипломатичною реакцією на організацію VIP-поїздок на похорон королеви Єлизавети, і кілька світових лідерів вимагають спеціального дозволу прибути на офіційних автомобілях.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Країни незадоволені вимогами Міністерства закордонних справ Британії про те, щоб більшість голів іноземних держав, які будуть присутні на похороні в понеділок, паркували свої автомобілі на майданчику в західній частині Лондона і їхали у Вестмінстерське абатство на автобусах, наданих урядом.

Дипломати з п'яти країн, у тому числі з групи G7, заявили, що хочуть зробити винятки для своїх лідерів, пославшись на похилий вік або міркування безпеки.

Офіційний представник прем'єр-міністра у понеділок заявив журналістам, що в деяких випадках рішення про заборону автомобілів насправді буде лише "керівництвом" і що "умови для лідерів, зокрема способи їх пересування, відрізнятимуться" залежно від індивідуальних обставин".

Протокол про поїздки, відправлений до посольств за кордоном у вихідні дні, не застосовуватиметься до таких лідерів, як президент США Джо Байден, як пізніше підтвердило джерело в уряді Британії. Очікується, що Байден прибуде на похорон на своєму броньованому лімузині.

Але іноземних дипломатів, що базуються в Лондоні, не вражає дворівнева система, і тепер вони вимагають, щоб до їхніх глав держав ставилися так само, як до Байдена, і уникали того, що декому вважається приниженням — приїжджати автобусом.

"Я намагаюся звільнити наших від поїздки автобусом, але поки що безуспішно", — зізнався один посол.

Дипломати кажуть, що МЗС Британії не пояснило критеріїв, за якими деяким лідерам буде дозволено пропустити спільну поїздку автобусом. Посли звертаються з проханням про винятки, але лише деякі з них отримали офіційну відповідь.

"Наш президент із задоволенням поїде автобусом, якщо йому так скажуть, але йому за 80, тому, якщо є спосіб уникнути цього, ми постараємося", — сказав інший високопоставлений дипломат.

Нагадаємо, 14 вересня труна з тілом королеви Великої Британії Єлизавети ІІ прибула до Вестмінстерського палацу – наступні чотири дні усі охочі матимуть змогу попрощатися з покійною монархинею.