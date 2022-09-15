Трасс проведет встречу с Байденом перед похоронами королевы - The Times

Премьер Британии Лиз Трасс, вступившая в должность на прошлой неделе, проведет личные переговоры с президентом США Джо Байденом и, возможно, другими мировыми лидерами, которые соберутся в Лондоне на похороны королевы Елизаветы II в понедельник.

Об этом сообщило издание The Times в четверг, пишет "Европейская правда".

Трасс также может встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими ключевыми союзниками, такими как премьер-министры Австралии и Канады.

Даунинг-стрит и министерство иностранных дел стремились подчеркнуть, что эта мера не будет использоваться для дипломатических усилий, несмотря на присутствие в столице более 100 глав государств. Переговорам не будет уделено центральное внимание, сообщило издание со ссылкой на источник.

Похороны королевы Елизаветы II пройдут в Лондоне 19 сентября, и множество мировых лидеров, членов королевской семьи и других чиновников уже заявили о своем участии.

Напомним, Британия столкнулась с дипломатической реакцией на организацию VIP-поездок на похороны королевы, и несколько мировых лидеров требуют специального разрешения прибыть на официальных автомобилях.

14 сентября гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец – следующие дни все желающие смогут попрощаться с покойной.