Азербайджан заявив про загибель 71 військового після зіткнень на кордоні з Вірменією

Азербайджан заявив, що цього тижня під час зіткнень на кордоні з Вірменією загинув 71 азербайджанський військовослужбовець.

Такі дані видання Report отримало у міністерстві оборони країни, пише "Європейська правда".

У четвер міністерство повідомило про загибель 21 військовослужбовця Збройних сил Азербайджану. Таким чином, загальна кількість військовослужбовців, які загинули під час зіткнень з Вірменією, досягла 71.

Вірменська сторона повідомила про щонайменше 105 загиблих військових у своїх лавах та про неназвану кількість загиблих серед мирних жителів Вірменії.

Інтенсивні бойові дії на вірмено-азербайджанському кордоні почалися опівночі 13 вересня. Офіційний Баку стверджує, що вдався до сили через "провокації", якими Єреван нібито намагається зірвати мирний процес між двома країнами. Вірменська сторона категорично відкидає це звинувачення.

Ввечері 14 вересня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що завдяки участі міжнародної спільноти вдалося досягти угоди про припинення вогню з Азербайджаном.

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