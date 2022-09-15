Азербайджан заявил о гибели 71 военного после столкновений на границе с Арменией

Азербайджан заявил, что на этой неделе во время столкновений на границе с Арменией погиб 71 азербайджанский военнослужащий.

Такие данные издания Report получили в министерстве обороны страны, пишет "Европейская правда".

В четверг министерство сообщило о гибели 21 военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана. Таким образом, общее количество военнослужащих, погибших во время столкновений с Арменией, достигло 71.

Армянская сторона сообщила о не менее 105 погибших военных в своих рядах и о неназванном количестве погибших среди мирных жителей Армении.

Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибегнул к силе из-за "провокаций", которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение.

Вечером 14 сентября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня с Азербайджаном.

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