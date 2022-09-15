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Пентагон замовив 1800 Javelin, щоб замістити передані Україні системи

Четвер, 15 вересня 2022, 17:50

Сухопутні сили США уклало контракт на закупівлю 1800 протитанкових ракетних систем Javelin вартістю 311 мільйонів доларів – вони повинні замістити озброєння, передане Україні.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Пентагону.

Пентагон уклав контракт на закупівлю двох батарей NASAMS для України

Контракт було укладено ще у вівторок із двома виробниками – Raytheon Missiles and Defense і Lockheed Martin.

"Цей контракт є чудовим прикладом нашої відданості подальшому посиленню нашого внутрішнього виробництва разом із підтримкою союзників і партнерів", – прокоментував заступник міністра оборони США Вільям Лаплант.

Зазначається, що всього Пентагон закупив понад 12 тисяч комплексів Javelin і більш як 50 тисяч ракет до них.

Як раніше повідомлялося, міністерство оборони США заявило, що вже уклало контракти з низкою виробників на понад мільярд доларів щодо поповнення американських військових запасів зброї, яка надсилається в Україну.

Усього США виділили Україні 14,5 мільярда доларів допомоги. Значна частина обладнання, вартістю близько 12,5 мільярдів доларів, була взята безпосередньо із військових запасів США.

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