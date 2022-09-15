Пентагон заказал 1800 Javelin, чтобы заместить передаваемые Украине системы
Сухопутные силы США заключили контракт на закупку 1800 противотанковых ракетных систем Javelin стоимостью 311 миллионов долларов – они должны заместить вооружение, переданное Украине.
Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Пентагона.
Контракт был заключен еще во вторник с двумя производителями – Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin.
"Этот контракт является отличным примером нашей преданности дальнейшему усилению нашего внутреннего производства вместе с поддержкой союзников и партнеров", – прокомментировал заместитель министра обороны США Уильям Лаплант.
Отмечается, что всего Пентагон закупил более 12 тысяч комплексов Javelin и более 50 тысяч ракет к ним.
Как ранее сообщалось, министерство обороны США заявило, что уже заключило контракты с рядом производителей более чем на миллиард долларов по пополнению американских военных запасов оружия, которое направляется в Украину.
Всего США выделили Украине 14,5 млрд долларов помощи. Значительная часть оборудования, стоимостью около 12,5 миллиарда долларов, была взята непосредственно из военных запасов США.