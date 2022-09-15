Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Пентагон заказал 1800 Javelin, чтобы заместить передаваемые Украине системы

Четверг, 15 сентября 2022, 17:50

Сухопутные силы США заключили контракт на закупку 1800 противотанковых ракетных систем Javelin стоимостью 311 миллионов долларов – они должны заместить вооружение, переданное Украине.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Пентагона.

Пентагон заключил контракт на закупку двух батарей NASAMS для Украины

Контракт был заключен еще во вторник с двумя производителями – Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin.

"Этот контракт является отличным примером нашей преданности дальнейшему усилению нашего внутреннего производства вместе с поддержкой союзников и партнеров", – прокомментировал заместитель министра обороны США Уильям Лаплант.

Отмечается, что всего Пентагон закупил более 12 тысяч комплексов Javelin и более 50 тысяч ракет к ним.

Как ранее сообщалось, министерство обороны США заявило, что уже заключило контракты с рядом производителей более чем на миллиард долларов по пополнению американских военных запасов оружия, которое направляется в Украину.

Всего США выделили Украине 14,5 млрд долларов помощи. Значительная часть оборудования, стоимостью около 12,5 миллиарда долларов, была взята непосредственно из военных запасов США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ

Статьи

"Если бы Германия и Франция действительно хотели усиления санкций, Венгрия их бы не блокировала"

Пшемыслав Журавский вель Граевский: "Венгрия сейчас является инструментом, позволяющим Германии и Франции утверждать, что кто-то не дает им вводить новые санкции против РФ".
15 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Время для войны, и не только с Россией. Какие приоритеты ЕС определила Урсула фон дер Ляйен на 2023 год

Украина была центральной темой доклада. Урсула также выступила за реформирование Евросоюза, с изменением балансов влияния и рычагов власти...
15 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Ультраправая, поддерживающая Украину: что известно о ключевой кандидатке в премьеры Италии

У Джорджии Мелони есть все шансы стать первой женщиной-премьером Италии – и в то же время первым ультраправым лидером одной из ведущих экономик ЕС (укр.)
14 сентября 2022 — Кристина Бондарева, Европейская правда