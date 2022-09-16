Уряд Словенії вирішив розірвати велику угоду на закупівлю бронетехніки

Уряд Словенії розірве угоду на суму 281 мільйон євро про купівлю 45 бронетранспортерів Boxer у Організації спільної співпраці в галузі озброєнь (OCCAR), яку попередній уряд підписав за кілька днів до відставки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Рішення було прийнято після того, як аудит на замовлення Міністерства оборони показав, що контрактна ціна не включає всі витрати і що не було адекватного порівняння цін або чіткої інформації про те, чи були автомобілі випробувані в реальних умовах, як того вимагає національна оборонна стратегія.

"Наша мета — задовольнити вимоги НАТО щодо можливостей наших бойових груп, але не за будь-яку ціну і точно не за допомогою прототипів", — заявив прем'єр-міністр Роберт Голоб.

"У майбутньому ми шукатимемо способи забезпечити ці можливості набагато ефективніше і дешевше, і максимально відповідати тому, що вже має словенська армія", — додав він.

Boxer мали скласти кістяк батальйонної бойової групи середнього розміру, яку Словенія повинна сформувати відповідно до зобов'язань перед НАТО. Міністр оборони Мар'ян Шарець заявив, що міністерству доручили розробити альтернативне рішення до кінця року.

Але за умовами угоди це рішення, швидше за все, змусить Словенію виплатити до 70 млн євро у вигляді штрафу.

Колишній міністр оборони Матей Тонін, який підписав угоду, назвав розірвання договору "виключно руйнівним" і спричиненим нічим іншим, як "упертою політичною опозицією попередньому уряду".

Припинення угоди було однією з обіцянок уряду Голоба, коли він прийшов до влади у червні.