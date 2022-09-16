Правительство Словении решило разорвать крупное соглашение на закупку бронетехники

Правительство Словении расторгнет соглашение на сумму 281 миллион евро о покупке 45 бронетранспортеров Boxer .у Организации совместного сотрудничества в области вооружений (OCCAR), которое предыдущее правительство подписало за несколько дней до отставки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Решение было принято после того, как аудит по заказу Министерства обороны показал, что контрактная цена не включает все затраты и что не было адекватного сравнения цен или четкой информации о том, были ли автомобили испытаны в реальных условиях, как того требует национальная оборонная стратегия.

"Наша цель — удовлетворить требования НАТО в отношении возможностей наших боевых групп, но не любой ценой и уж точно не с помощью прототипов", — заявил премьер-министр Роберт Голоб.

"В будущем мы будем искать способы обеспечить эти возможности намного эффективнее и дешевле и максимально соответствовать тому, что уже есть у словенской армии", — добавил он.

Boxer должны были составить костяк батальонной боевой группы среднего размера, которую Словения должна сформировать в соответствии с обязательствами перед НАТО. Министр обороны Марьян Шарец заявил, что министерству было поручено разработать альтернативное решение к концу года.

Но по условиям соглашения это решение, скорее всего, заставит Словению выплатить до 70 млн евро в виде штрафа.

Шарец, однако, сказал, что он не может "предвосхищать это. Штраф подлежит договорной процедуре".

Бывший министр обороны Матей Тонин, подписавший соглашение, назвал расторжение договора "исключительно разрушительным" и вызванным ничем иным, как "упрямой политической оппозицией предыдущему правительству".

Прекращение сделки было одним из обещаний правительства Голоба, когда оно пришло к власти в июне.