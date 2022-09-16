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Президент Естонії: не варто недооцінювати загрозу, яка виходить з Росії

П'ятниця, 16 вересня 2022, 23:04

Президент Естонії Алар Каріс у виступі на церемонії відкриття Військового комітету НАТО в Таллінні заявив, що найбільш ефективною стратегією під кутом зору європейської безпеки та стабільності залишається стримування Росії в економічному, політичному та військовому плані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"З військового боку це означає надійну політику НАТО щодо стримування, здатність протистояти можливій агресії Росії. Можливо, Росія і програє війну (в Україні), але було б помилкою недооцінювати ту гостру загрозу, яка все ще виходить звідти", – зазначив Каріс.

Він наголосив, що війна в Україні далека від завершення, але Захід повинен посприяти його якнайшвидшому вирішенню, бо "незавершений або заморожений конфлікт в Україні був би подібний до рани, що гнійно, в серці Європи і ще багато років тримав би нас у конфронтації з Росією".

У своєму виступі президент Естонії розповів про можливі наслідки поразки Росії.

"Моя рекомендація – уникати політики щодо Росії, заснованої на страху перед нестабільністю. Ми бачили це раніше. І Горбачов, і Єльцин грали на страху, що якщо вони втратить владу, то до керма в Росії прийдуть неприємні особистості. На жаль, це сталося й без того. Більше не потрапляймо в цю пастку", – сказав Каріс.

За його словами, завдання НАТО полягає не в тому, "щоб врятувати від ганьби Путіна та інше керівництво Росії".

"Вони несуть повну відповідальність за скоєні ними злочини, за помилки, допущені ними під час нападу на Україну, і серйозніші наслідки для Росії, і з ними слід поводитися відповідним чином", – підсумував естонський президент.

Конференція Військового комітету НАТО розпочалася в Таллінні у п’ятницю. У ній беруть участь командувачі збройних сил союзників, які обговорюють питання стратегічного розвитку Альянсу. Вперше у заході беруть участь представники Фінляндії та Швеції.

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Естонія Росія Розширення НАТО

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