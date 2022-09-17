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Повені в Італії: кількість загиблих зросла до 11

Субота, 17 вересня 2022, 18:40

Кількість загиблих внаслідок повені в італійському регіоні Марке досягла 11 осіб.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда". 

Одинадцятий загиблий виявився 47-річний чоловік, якого повінь застала у дорозі - потужним потоком води машину змило у річку. Досі шукають 8-річну дівчинку і 56-річну жінку, яку негода теж застала в автомобілі. 

 
Фото: ANSA

Через повінь поки не можуть повернутися у свої домівки 150 осіб, не виключають нових евакуацій. 

 
Фото: ANSA

Мер муніципалітету Сенігаллія - одного з найбільш постраждалих - вдень 17 вересня знову закликав людей залишатися вдома і переміститися на верхні поверхи, оскільки очікуються нові зливи і ситуація може знову стати небезпечною. 

Фото: ANSA
Фото: ANSA

З міркувань обережності усі торгові центри в районах під загрозою закрили, як і деякі місцеві дороги.

Нагадаємо, раптова потужна повінь почалася після зливи увечері в четвер. Її називають "водяною бомбою" - через те, що протягом двох-трьох годин випало близько 400 міліметрів опадів.

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Італія стихійні лиха

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