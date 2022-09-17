Повені в Італії: кількість загиблих зросла до 11

Кількість загиблих внаслідок повені в італійському регіоні Марке досягла 11 осіб.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Одинадцятий загиблий виявився 47-річний чоловік, якого повінь застала у дорозі - потужним потоком води машину змило у річку. Досі шукають 8-річну дівчинку і 56-річну жінку, яку негода теж застала в автомобілі.

Через повінь поки не можуть повернутися у свої домівки 150 осіб, не виключають нових евакуацій.

Мер муніципалітету Сенігаллія - одного з найбільш постраждалих - вдень 17 вересня знову закликав людей залишатися вдома і переміститися на верхні поверхи, оскільки очікуються нові зливи і ситуація може знову стати небезпечною.

Фото: ANSA

З міркувань обережності усі торгові центри в районах під загрозою закрили, як і деякі місцеві дороги.

Нагадаємо, раптова потужна повінь почалася після зливи увечері в четвер. Її називають "водяною бомбою" - через те, що протягом двох-трьох годин випало близько 400 міліметрів опадів.