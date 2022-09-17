Наводнения в Италии: количество погибших возросло до 11

Число погибших в результате наводнения в итальянском регионе Марке достигло 11 человек.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Одиннадцатый погибший оказался 47-летним мужчиной, которого наводнение застало в пути - мощным потоком воды машину смыло в реку. До сих пор ищут 8-летнюю девочку и 56-летнюю женщину, которую непогода тоже застала в автомобиле.

Фото: ANSA

Из-за наводнения пока не могут вернуться в свои дома 150 человек, не исключают новых эвакуаций.

Фото: ANSA

Мэр муниципалитета Сеинигалия - одного из наиболее пострадавших - днем ​​17 сентября снова призвал людей оставаться дома и переместиться на верхние этажи, поскольку ожидаются новые ливни и ситуация может снова стать опасной.

Фото: ANSA

Из предосторожности все торговые центры в районах под угрозой закрыли, как и некоторые местные дороги.

Напомним, внезапное мощное наводнение началось после ливня вечером в четверг. Его называют "водяной бомбой" - из-за того, что в течение двух-трех часов выпало около 400 миллиметров осадков.