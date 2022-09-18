Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Пелосі в Єревані засудила "смертоносні атаки" Азербайджану проти Вірменії

Неділя, 18 вересня 2022, 12:45

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії під час свого візиту до Єревана. 

Про це повідомила вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Вірменія має для нас важливе значення, і від імені Конгресу ми рішуче засуджуємо смертоносні напади Азербайджану на Вірменію, напади на територію Вірменії", - заявила Пелосі після зустрічі з спікером Національних зборів Вірменії Алленом Симоняном.

Пелосі зазначила, що США як співочільник Мінської групи ОБСЄ чітко і давно заявили, що конфлікт не може мати військового рішення.

"Ми хочемо прагнути мирного та довгострокового врегулювання нагірно-карабаського конфлікту шляхом переговорів", - сказала Пелосі.

Палата представників США висунула резолюцію, яка засуджує дії Азербайджану та підтримує територіальну цілісність Вірменії.

Це перший візит спікерки Пелосі до Вірменії. Незабаром після прибуття до Єревану Ненсі Пелосі написала в соціальних мережах, що "сьогодні від США до України, Тайваню, Вірменії світ стоїть перед вибором між демократією та автократією, і ми знову маємо обрати демократію".

В результаті інтенсивних бойових дій, що відбулися 13-14 вересня, на вірмено-азербайджанському кордоні за підтвердженими даними з вірменської сторони загинули 135 військовослужбовців, з азербайджанської сторони - 79.

Детальніше про те, якими подіями позначилося останнє загострення, читайте у статті: РФ відмовляється від союзника: несподіваний поворот у конфлікті Азербайджану та Вірменії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Вірменія Азербайджан

Статті

В НАТО без ПДЧ: як Україні повторити успіх Фінляндії та Швеції

Фінський та шведський приклад блискавичного вступу до Альянсу стає цікавим для України. Що може винести Київ із досвіду цих країн?
16 вересня 2022 — Маріанна Фахурдінова, Центр "Нова Європа"

Ультраправий прорив: чи зменшить коаліція з радикалами підтримку України Швецією

Чи означатиме перемога ультраправих на виборах у Швеції відмову від допомоги Україні? Не зовсім, навіть попри те, що російські пропагандисти вже стримано святкують.
16 вересня 2022 — Роман Горбик, для Європейської правди

Угорщина – більше не демократія. Але чи матиме це наслідки для Орбана?

Угорщина більше не є демократичною державою, переконані європейські депутати. Вона порушила усі основоположні цінності ЄС...
15 вересня 2022 — Тетяна Висоцька, для Європейської правди