Пелосі в Єревані засудила "смертоносні атаки" Азербайджану проти Вірменії

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії під час свого візиту до Єревана.

Про це повідомила вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Вірменія має для нас важливе значення, і від імені Конгресу ми рішуче засуджуємо смертоносні напади Азербайджану на Вірменію, напади на територію Вірменії", - заявила Пелосі після зустрічі з спікером Національних зборів Вірменії Алленом Симоняном.

Пелосі зазначила, що США як співочільник Мінської групи ОБСЄ чітко і давно заявили, що конфлікт не може мати військового рішення.

"Ми хочемо прагнути мирного та довгострокового врегулювання нагірно-карабаського конфлікту шляхом переговорів", - сказала Пелосі.

Палата представників США висунула резолюцію, яка засуджує дії Азербайджану та підтримує територіальну цілісність Вірменії.

Це перший візит спікерки Пелосі до Вірменії. Незабаром після прибуття до Єревану Ненсі Пелосі написала в соціальних мережах, що "сьогодні від США до України, Тайваню, Вірменії світ стоїть перед вибором між демократією та автократією, і ми знову маємо обрати демократію".

В результаті інтенсивних бойових дій, що відбулися 13-14 вересня, на вірмено-азербайджанському кордоні за підтвердженими даними з вірменської сторони загинули 135 військовослужбовців, з азербайджанської сторони - 79.

Детальніше про те, якими подіями позначилося останнє загострення, читайте у статті: РФ відмовляється від союзника: несподіваний поворот у конфлікті Азербайджану та Вірменії.