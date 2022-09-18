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Пелоси в Ереване осудила "смертоносные атаки" Азербайджана против Армении

Воскресенье, 18 сентября 2022, 12:45

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила атаки Азербайджана против Армении во время своего визита в Ереван. 

Об этом сообщила армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на Армению, нападения на территорию Армении", - заявила Пелоси после встречи со спикером Национального собрания Армении Алленом Симоняном.

Пелоси отметила, что США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ четко и давно заявили, что конфликт не может иметь военного решения.

"Мы хотим стремиться к мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров", - сказала Пелоси.

Палата представителей США выдвинула резолюцию, которая осуждает действия Азербайджана и поддерживает территориальную целостность Армении.

Это первый визит спикера Пелоси в Армению. Вскоре после прибытия в Ереван Нэнси Пелоси написала в социальных сетях, что "сегодня от США до Украины, Тайваня, Армении мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и мы снова должны выбрать демократию".

В результате интенсивных боевых действий, произошедших 13-14 сентября, на армяно-азербайджанской границе по подтвержденным данным с армянской стороны погибли 135 военнослужащих, с азербайджанской стороны - 79.

Подробнее о том, какими событиями обозначилось последнее обострение, читайте в статье: РФ отказывается от союзника: неожиданный поворот в конфликте Азербайджана и Армении.

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США Армения Азербайджан

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